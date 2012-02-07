На первенстве России младшие команды школы «Спутника» выступили наиболее удачно
7 февраля 2012, 10:22СпортВалерия Лошкарева
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Очередные матчи первенства России провели команды школы хоккея «Спутника». Стопроцентного результата на своем льду добился «Спутник-98», дважды переигравший с одинаковым счетом 17:0 курганское «Зауралье-98».
Три очка на выезде заработал «Спутник-97», встречавшийся с основным конкурентом за первое место челябинским «Сигналом-97». В первом матче победили тагильчане – 4:0, во втором хозяева взяли реванш – 4:2. Полное фиаско потерпел в Омске «Спутник-96», проигравший оба матча «Авангарду-96».
В предстоящие выходные в нижнетагильском Дворце ледового спорта им. В.К.Сотникова состоятся следующие матчи первенства России. «Спутник-99» сыграет со второй командой «Газовика-99», начало матчей в 13.00 и 8.30, «Спутник-96» встретится с «Газовиком-96» в 15.30 и 13.15.
© Пресс-служба СК «Спутник»
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