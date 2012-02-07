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На первенстве России младшие команды школы «Спутника» выступили наиболее удачно
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На первенстве России младшие команды школы «Спутника» выступили наиболее удачно

7 февраля 2012, 10:22СпортВалерия Лошкарева
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