На первенстве России младшие команды школы «Спутника» выступили наиболее удачно

Три очка на выезде заработал «Спутник-97», встречавшийся с основным конкурентом за первое место челябинским «Сигналом-97». В первом матче победили тагильчане – 4:0, во втором хозяева взяли реванш – 4:2. Полное фиаско потерпел в Омске «Спутник-96», проигравший оба матча «Авангарду-96».

В предстоящие выходные в нижнетагильском Дворце ледового спорта им. В.К.Сотникова состоятся следующие матчи первенства России. «Спутник-99» сыграет со второй командой «Газовика-99», начало матчей в 13.00 и 8.30, «Спутник-96» встретится с «Газовиком-96» в 15.30 и 13.15.