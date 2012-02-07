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Удачно выступить на первенстве области по боксу тагильчанкам помогли советы призера Чемпионата мира 2010 года
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Удачно выступить на первенстве области по боксу тагильчанкам помогли советы призера Чемпионата мира 2010 года

7 февраля 2012, 11:59СпортВалерия Лошкарева
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