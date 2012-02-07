Удачно выступить на первенстве области по боксу тагильчанкам помогли советы призера Чемпионата мира 2010 года

Успешно выступили хозяйки ринга: среди взрослых первенствовали Анастасия Батртдинова и Эльмира Сулейманова, среди девушек 1996-1997 г.р. – Полина Моисеева и Кристина Нафасова. Бронзовую награду завоевала Алена Зубакова в категории юниорок.

Готовить команду к соревнованиям тренерам Александру Малышеву и Андрею Симакову помогала серебряный призер чемпионата мира-2010 Вера Слугина, которая сейчас проходит процесс восстановления после травмы. По признанию девочек, советы опытной спортсменки им очень пригодились.