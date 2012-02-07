Удачно выступить на первенстве области по боксу тагильчанкам помогли советы призера Чемпионата мира 2010 года
7 февраля 2012, 11:59СпортВалерия Лошкарева
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В зале бокса «Спутник» состоялись чемпионат и первенство Свердловской области по боксу среди девушек и женщин.
Успешно выступили хозяйки ринга: среди взрослых первенствовали Анастасия Батртдинова и Эльмира Сулейманова, среди девушек 1996-1997 г.р. – Полина Моисеева и Кристина Нафасова. Бронзовую награду завоевала Алена Зубакова в категории юниорок.
Готовить команду к соревнованиям тренерам Александру Малышеву и Андрею Симакову помогала серебряный призер чемпионата мира-2010 Вера Слугина, которая сейчас проходит процесс восстановления после травмы. По признанию девочек, советы опытной спортсменки им очень пригодились.
Чемпионка Европы-2007 Ирина Потеева вручила специальный приз за волю к победе 20-летней Анастасии Батртдиновой.
© Пресс-служба СК «Спутник»
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