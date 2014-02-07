Олимпийский проспект в Нижнем Тагиле и городские мероприятия. День открытия Зимней Олимпиады-2014 в Сочи!

Так, в опросе «Скоро Олимпиада в Сочи, будете смотреть?» приняло участи почти 800 пользователей нашего портала. На удивление, большая часть проголосовавших «даже не думают об этом. Им вообще все равно» - 30,4%. Еще 24,1% будут смотреть соревнования, которые им интересны. Радует и количество тех, кто максимально будет следить за ходом игр – 19,7%. И 12,6% - презирают Игры.

Кстати, уже сегодня стало известно, что в командном зачете по фигурному катанию, российская сборная находится на первом месте. Евгений Плющенко и пара Татьяна Волосожар – Максим Траньков показали прекрасные результаты.

В Нижнем Тагиле сегодня, в день торжественного открытия XXII зимних Олимпийских игр, начинается череда городских мероприятий, посвященных главному международному спортивному событию. Как сообщает пресс-служба Администрации города, все они пройдут под девизом «Тагил болеет за Россию». С 7 по 22 февраля Театральная площадь станет главной городской площадкой празднования зимних Олимпийских игр. Здесь каждую субботу в 15.00 будут начинаться спортивные и развлекательные мероприятия, участниками которых станут взрослые и дети. На площади пройдут мини-олимпиады юных тагильчан, флэш-мобы, концертные и танцевальные программы.

На время проведения игр в Сочи главная улица Нижнего Тагила – проспект Ленина будет переименована в Олимпийский проспект. Фотографии российских спортсменов, занявших призовые места на Олимпиаде, незамедлительно будут появляться здесь на рекламных щитах и плазменных экранах, сообщает пресс-служба Администрации города.

Для всех нас, - сказал Сергей Носов, - Олимпийские игры, которые вновь проходят в нашей стране, являются значимым, интересным и очень радостным событием. Постараемся сделать все, чтобы Олимпиада стала для тагильчан запоминающимся праздником. Тагил болеет за Россию, за нашу сборную. Верим в то, что наша общая энергетика поможет нашим спортсменам побеждать.