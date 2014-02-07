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Олимпийский проспект в Нижнем Тагиле и городские мероприятия. День открытия Зимней Олимпиады-2014 в Сочи!
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Олимпийский проспект в Нижнем Тагиле и городские мероприятия. День открытия Зимней Олимпиады-2014 в Сочи!

7 февраля 2014, 14:10СпортCorey
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