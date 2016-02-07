ХК «Спутник» выиграл со счетом 7:1 и держится на 15 месте в турнирной таблице (ФОТО)

Матч начался с атак гостей, лишь удаление в составе «Сокола» позволило хозяевам выйти из своей зоны и попытаться создать угрозу воротам Виталия Евдокимова. Однако красноярцы не позволили использовать лишнего игрокам «Спутника». На четвертой минуте Жиляков опасно бросает, но шайба линию ворот не пересекла. Щелчок Тополя в последний момент блокирует Евдокимов, а бросок Слыша пришелся мимо ворот.

Едва период перевалил за свой экватор, хозяева открыли счет. Рафаэль Шакуров, у правой штанги переправил снаряд в сетку – 1:0. При преимуществе в стартовом отрезке хозяев, к первому перерыву на табло светились две единицы – ничья. Гостям удалось поразить ворота Сергея Денисова после кистевого броска Александра Репьяха. В конце первой двадцатиминутки сотрясение головного мозга после столкновения с Шепеленко получает Виталий Люткевич и с помощью врача покидает лед. В потасовку за партнера вступает Виталий Жиляков, за что получает 2+5+10 минут штрафа.

Статистика второго и третьего периода показывали практически полное равенство в игре команд. Судите сами: броски 21-23 (в створ 13-11); 17-21 (в створ 13-13). Парадокс, но гости не сумели поразить ворота «Спутника» в этот вечер больше ни разу. А тагильчане, к радости своих болельщиков, «отгрузили» гостям еще шесть шайб, которые были на любой вкус! И в меньшинстве, как гол Дениса Гурьева, который на пару с Вячеславом Андрющенко убежали на рандеву к Евдокимову. И в большинстве, как шайба, заброшенная Рафаэлем Шакуровым, оформившим дубль. Забрасывали и защитники – Евгений Дубровин, удачно сыгравший на добивании, и Яков Ищенко после броска от синей линии. Дальнюю «девятку» поразил Денис Курепанов, а Виктор Луговской не промахнулся мимо пустого угла ворот красноярцев.

7:1 – победа «Спутника» и важные три очка в копилку тагильчан.

Самую результативную игру показало второе звено хозяев. На счету пятерки «Дубровин-Люткевич, Тарасов-Луговской-Шакуров» четыре шайбы. По три результативных очка набрали Рафаэль Шакуров – 2+1, Виктор Луговской – 1+2, Дмитрий Тарасов – 0+3.

«Спутник» поднимается на 15-ю строчку турнирной таблицы, опережая «Молот-Прикамье», потерпевшего поражение от «Ермака», и отрываясь от «Челмета», проигравшего в этот вечер «Зауралью».

И.о. главного тренера ХК «Сокол» Игорь Чибирев:

- Я хочу поздравить, в первую очередь, с победой коллегу! Здорово сегодня играли. По своим ребятам не могу конкретно сказать, в следствие чего… Не могу даже их ругать. Я думаю, что после шести игр хороших где-то подсели, подустали. Плюс прошлая игра немного надломила морально ребят: вели в счете, могли прошлую игру выиграть, так получилось, не сложилось, где-то немножко подсели психологически, физически. Поэтому не могу винить их в этом проигрыше сейчас.

Главный тренер ХК «Спутник» Андрей Кирдяшов:

- Я прокомментирую по периодам. Первый период такой нервозный был, закрепощенный. Второй – хороший, неплохо все получилось: забили голы, раскрепостились. Третий – на кураже играли. Почувствовали, что все получается, играли легко. Поздравляю ребят с победой, болельщиков тоже!

- Андрей Павлович, после победы с таким крупным счетом не возникнут проблемы с настроем команды на следующий матч?