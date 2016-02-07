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ХК «Спутник» выиграл со счетом 7:1 и держится на 15 месте в турнирной таблице (ФОТО)
Сюжеты:
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ХК «Спутник» выиграл со счетом 7:1 и держится на 15 месте в турнирной таблице (ФОТО)

7 февраля 2016, 10:25СпортАлександра Логинова
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