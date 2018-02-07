45 атлетов из России обратились в суд из-за недопуска к Олимпиаде-2018

Российские атлеты снова подали иск в выездное отделение CAS с просьбой предоставить им приглашения для участия в зимних Олимпийских играх. 6 февраля в CAS было зарегистрировано 2 коллективных иска: в первом из них - 32 олимпийца, во втором - еще 15 человек (13 спортсменов и 2 тренера).

Первое обращение олимпийцев в арбитраж состоялось в конце 2017 года. Как пояснили атлеты, тогда решением суда апелляции спортсменов на решение МОК об их отстранении от Олимпийских игр были удовлетворены. После этого Олимпийский комитет РФ направил в МОК просьбу выслать индивидуальные приглашения 13-ти спортсменам и двоим тренерам для участия в Играх, однако получил отказ.

Причиной иска спортсмены указывают дискриминацию по типу гражданства, а также невыполнение требований CAS. Напомним, ранее российские спортсмены заявили о том, что согласны выступить на Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом.

Начало слушаний назначено на 7 утра по Москве. По установленным правилам, выездная группа выносит решение в течение суток после подачи заявления, однако в особых случаях им может быть предоставлено дополнительное время. Учитывая то, что начало Игр состоится 9 февраля, время для рассмотрения дела у арбитров ограничено, пишет газета «Коммерсант».