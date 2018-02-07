Олег Шатов сам заплатит «Зениту» 25 млн рублей за аренду в «Краснодар»
7 февраля, 06:05Спорт
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Стали известны подробности аренды полузащитника «Зенита» Олега Шатова футбольной командой «Краснодар».
Стало известно о том, что полузащитник Олег Шатов готов заплатить «Зениту» за аренду в «Краснодар». Речь идёт о сумме в 25 млн рублей, сообщает «Советский спорт».
При этом, если футболист в последующем захочет сыграть против «Зенита», то он должен будет заплатить ещё 10 млн рублей. Выкуп игрока в будущем обойдётся в 5,5 млн евро. Олег Шатов выступает за «Зенит» с 2013 года. Контракт с футболистом истекает в 2020 году, а его стоимость оценивается в 8,5 млн евро.
Напомним, что в середине декабря 2017 года в отношении 34 игроков национальной сборной России по инициативе WADA была начата антидопинговая проверка. На данный момент никто из российских футболистов не был уличён в употреблении допинга.
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