Олег Шатов сам заплатит «Зениту» 25 млн рублей за аренду в «Краснодар»

Стало известно о том, что полузащитник Олег Шатов готов заплатить «Зениту» за аренду в «Краснодар». Речь идёт о сумме в 25 млн рублей, сообщает «Советский спорт» .

При этом, если футболист в последующем захочет сыграть против «Зенита», то он должен будет заплатить ещё 10 млн рублей. Выкуп игрока в будущем обойдётся в 5,5 млн евро. Олег Шатов выступает за «Зенит» с 2013 года. Контракт с футболистом истекает в 2020 году, а его стоимость оценивается в 8,5 млн евро.