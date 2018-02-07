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Олег Шатов сам заплатит «Зениту» 25 млн рублей за аренду в «Краснодар»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Олег Шатов сам заплатит «Зениту» 25 млн рублей за аренду в «Краснодар»

7 февраля, 06:05Спорт
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