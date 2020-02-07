Шесть тагильских спортсменок выступят на чемпионате и первенстве России по боксу

На чемпионате и первенстве Уральского федерального округа по боксу среди девочек, девушек и женщин, прошедшем в Новом Уренгое, Нижний Тагил представили 11 спортсменок из школ «Старт», «Уралец», «Юпитер», «Тагилстрой» и клуба «Спутник».

Десять из них поднялись на пьедестал почета, а шестеро получили путевки на чемпионат и первенство России.

Среди взрослых в своей весовой категории победителями стали призер чемпионата мира Вера Слугина («Спутник») и победитель всероссийских турниров Ольга Пискунова («Уралец»). Анастасия Незавикина из «Спутника» получила второе место.

Среди юниорок 17-18 лет третье место у Олеси Блюденовой из СШ «Тагилстрой».

Четыре медали Свердловской области завоевали спортсменки 15-16 лет. Третье место заняла Анастасия Нефедьева из «Тагилстроя». Алеся Белых («Юпитер»), Карина Дунаева («Тагилстрой») и Мария Краснова («Старт») уступили в финальных поединках.