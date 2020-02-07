Спортсменка из Нижнего Тагила стала победительницей Специальной олимпиады по плаванию

В соревнованиях, прошедших в Екатеринбурге, принимали участие представители Екатеринбурга, Серова, Ревды, Артёмовского и Нижнего Тагила.

Турнир был отборочным на Всероссийскую Спартакиаду Специальной Олимпиады, которая пройдет с шестого по 10 апреля в Казани.

Ольга Хлебникова показала лучший результат в дистанции на 25 метров на спине среди девушек. Кроме того, она заняла третье место на дистанции 100 метров вольным стилем.