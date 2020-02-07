Спортсменка из Нижнего Тагила стала победительницей Специальной олимпиады по плаванию
Сегодня, 10:13СпортФото: «Тагильский рабочий»
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Воспитанница школы-интерната № 2 Ольга Хлебникова заняла первое место в соревнованиях по плаванию по программе Специальной олимпиады, сообщает «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
В соревнованиях, прошедших в Екатеринбурге, принимали участие представители Екатеринбурга, Серова, Ревды, Артёмовского и Нижнего Тагила.
Турнир был отборочным на Всероссийскую Спартакиаду Специальной Олимпиады, которая пройдет с шестого по 10 апреля в Казани.
Ольга Хлебникова показала лучший результат в дистанции на 25 метров на спине среди девушек. Кроме того, она заняла третье место на дистанции 100 метров вольным стилем.
Специальная олимпиада — это спорт для людей, имеющих нарушения интеллекта.
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