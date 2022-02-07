Бойцы из Нижнего Тагила завоевали медали на турнире в Москве

Чемпионат и первенство федерации RF-MMA России по смешанным боевым искусствам проходил в столице России с четвертого по шестое февраля. В нем приняли участие более 240 спортсменов из 26 клубов из разных регионов страны.
Для пяти юных воспитанников «Финиста» этот чемпионат стал первым в жизни. Семилетний Ярослав Якушев завоевал две золотых медали, а девятилетняя Ольга Вальтер стала чемпионкой страны по ударной технике и получила один из трех кубков за лучшую технику. Не отстали от юных бойцов и их товарищи старше 18 лет. Так, Никита Стяжкин выполнил норматив кандидата в мастера спорта по смешанным боевым искусствам и завоевал серебряную медаль чемпионата.
Успешное выступление тагильчан помогла сборной области занять второе место в командном турнире по MMA и ударной технике, третье — по борьбе.
Руководитель бойцовского клуба «Финист», судья всероссийской категории Андрей Стяжкин высоко оценил выступление воспитанников клуба и рассказал о ближайших соревнованиях, в которых тагильские бойцы примут участие.
2 апреля в «Металлург-Форуме» в Нижнем Тагиле планируется кубок Урала по смешанным боевым искусствам RF-MMA, а летом в июне наши спортсмены примут участие в кубке Мира в Краснодарском крае,сообщил TagilCity.ru Андрей Стяжкин.