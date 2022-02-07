Бойцы из Нижнего Тагила завоевали медали на турнире в Москве

Для пяти юных воспитанников «Финиста» этот чемпионат стал первым в жизни. Семилетний Ярослав Якушев завоевал две золотых медали, а девятилетняя Ольга Вальтер стала чемпионкой страны по ударной технике и получила один из трех кубков за лучшую технику. Не отстали от юных бойцов и их товарищи старше 18 лет. Так, Никита Стяжкин выполнил норматив кандидата в мастера спорта по смешанным боевым искусствам и завоевал серебряную медаль чемпионата.