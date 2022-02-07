Сборная России ведет борьбу за лидерство в медальном зачете Олимпиады в Пекине

Сборная России борется за первое место в медальном зачете Олимпиады

Олимпийская сборная России по итогу соревнований первой половины дня 7 февраля занимала первое место в медальном зачете. Но не успели болельщики порадоваться, как инициативу перехватили шведы.

В столице КНР Пекине завершились соревнования по фигурному катанию. Лучшей среди команд вновь оказалась российская. «Золото» в произвольной программе с результатом 178, 92 очка взяла чемпионка мира Камила Валиева. На ледовой арене спортсменка продемонстрировала четверные прыжки, сложнейший элемент выступления. У мужчин в одиночном катании честь России защищал Марк Кондратюк, а в парном катании двойки — Виктория Синицина — Никита Кацалапов, и Анастасия Мишина — Александр Галлямов. Фигуристы вывели сборную России на первое место в медальном зачете Олимпиады, однако болельщики радовались недолго. Уже во второй половине дня нашу команду потеснили представители Швеции. Это никак не повлияло на настроение российских спортсменов, отмечают спортивные обозреватели. Борьба за лидерство в медальном зачете продолжается. Итоги этого дня станут известны позже. Напомним, на утро 7 февраля в копилке сборной России было две золотых, две серебряных и две бронзовых награды.

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