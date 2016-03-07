«Спутник» сравнял счет в матчах плей-офф: тагильских хоккеистов ждет заключительная игра с «Торосом» (ФОТО)

Хозяева не стали долго разыгрываться, и уже на 4-й минуте забили первую шайбу: Виталий Жиляков удачно дал пас Денису Курепанову, и тот направил снаряд прямо в ворота соперников. Гости моментально ответили атакой, но не смогли пробить защиту голкипера «Спутника». Два удаления подряд в команде «Тороса» дали фору тагильчанам, но удвоить счет в первом отрезке так и не получилось.

Зато удалось во втором: в середине 2-го периода Вячеслав Андрющенко обыграл голкипера соперников и забил гол - 2:0. Далее Лобанов успешно выстоял против нескольких атак хозяев льда.

Интригующая и зрелищная борьба развернулась в последнем периоде. К середине отрезка «Торос» смог дважды провести удачную атаку в ворота «Спутника» и сравнять счет в матче.

4 минуты штрафа, которые получил Павел Доронин за грубое нарушение, сыграли тагильчанам на руку: бобры прочно закрепились в зоне соперников и начали буквально штурмовать ворота «Тороса». Успеха добился Вячеслав Андрющенко, оформив дубль и принеся «Спутнику» победу в матче.

Завтра решиться судьба обеих команд в плей-офф: завещающий матч пройдет в Нефтекамске.