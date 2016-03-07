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«Спутник» сравнял счет в матчах плей-офф: тагильских хоккеистов ждет заключительная игра с «Торосом» (ФОТО)
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«Спутник» сравнял счет в матчах плей-офф: тагильских хоккеистов ждет заключительная игра с «Торосом» (ФОТО)

7 марта 2016, 11:00СпортТимофей Данилов
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