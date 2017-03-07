Тагильские баскетболисты стали лучшими на первенстве Свердловской области (ФОТО)

За звание лучших боролись восемь команд из разных городов области. Первое место взяли воспитанники ДЮСШ №4 из Нижнего Тагила. Тренируют ребят Владимир Иванович Путин и Владимир Аравин.

Второе место у екатеринбуржцев – спортсменов из ДЮСШ им. А. Е. Канделя. Третье место взяли баскетболисты из поселка Свободный и четвертое место у ДЮСШ «Старый соболь».