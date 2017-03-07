Тагильские баскетболисты стали лучшими на первенстве Свердловской области (ФОТО)
7 марта 2017, 09:00Спорт
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
С первого по пятое марта в Нижнем Тагиле на площадке «Старого соболя» проходило Первенство региона по баскетболу среди юношей 1999 года рождения.
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
За звание лучших боролись восемь команд из разных городов области. Первое место взяли воспитанники ДЮСШ №4 из Нижнего Тагила. Тренируют ребят Владимир Иванович Путин и Владимир Аравин.
Второе место у екатеринбуржцев – спортсменов из ДЮСШ им. А. Е. Канделя. Третье место взяли баскетболисты из поселка Свободный и четвертое место у ДЮСШ «Старый соболь».
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото: управление по развитию физической культуры, спорта и молодёжной политики
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей