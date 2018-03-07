100-дневный обратный отсчёт до ЧМ-2018 стартовал в Екатеринбурге (ВИДЕО)
В столице Урала 6 марта состоялся запуск таймера обратного отсчёта до открытия Чемпионата мира по футболу. Мероприятие прошло в Историческом сквере.
Прежде чем был совершён запуск отсчёта, для посетителей провели зарядку. В сквере собрались более сотни екатеринбуржцев.
Приветственное слово прозвучало от заместителя министра физической культуры и спорта региона Андрея Зяблицева. Он отметил, что Средний Урал гордится тем, что примет игры ЧМ-2018.
Анна Байчибаева, председатель Комитета по организации значимых общероссийский и международных мероприятий, сказала, что подготовка к спортивному состязанию мирового уровня в Екатеринбурге практически завершена.
На мероприятии также появились важные гости – гонщик ралли «Дакар» Сергей Карякин и композитор Александр Пантыкин. Они являются послами Екатеринбурга – города-организатора, передаёт издание «Областная газета».
Видео: издание «Новый день»
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