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13 театров будут соревноваться на Театралиаде в Нижнем Тагиле (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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13 театров будут соревноваться на Театралиаде в Нижнем Тагиле (ФОТО)

7 марта, 20:30Спорт
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