13 театров будут соревноваться на Театралиаде в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Театралиада проходит в 7-й раз. Спортивное событие пройдет в ФОК «Президентский». Участники будут состязаться в турнирах по мини-футболу, волейболу, армрестлингу, шахматам, плаванию, пинг-понгу, в перетягивании каната. Будет разыграно 14 комплектов наград, а кубок достанется команде-лидеру по общему числу побед.