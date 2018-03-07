Тагильчанка Михалина Лысова выступит на Паралимпийских играх в Пхёнчхане
7 марта, 14:30Спорт
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Международный паралимийский комитет (МПК) разрешил тагильчанке Михалине Лысовой выступать на Паралимпиаде 2018 года в Пхёнчхане.
Сюжеты: Нижний Тагил
Информация была накануне озвучена пресс-службой Паралимпийского комитета России.
Всего в составе российской делегации – 30 атлетов. Паралимпийские игры пройдут с 9 по 18 марта в Корее.
Ранее сообщалось, что девушка не попала в список участников спортивного события. Тем не менее у спортсменки и её семьи была надежда, что тагильчанка войдёт в состав сборной.
Михалина Лысова – четырехкратная чемпионка Паралимпийских игр в биатлоне и лыжных гонках среди атлетов с нарушением зрения.
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