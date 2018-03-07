Тагильчанка Михалина Лысова выступит на Паралимпийских играх в Пхёнчхане

Всего в составе российской делегации – 30 атлетов. Паралимпийские игры пройдут с 9 по 18 марта в Корее.

Ранее сообщалось, что девушка не попала в список участников спортивного события. Тем не менее у спортсменки и её семьи была надежда, что тагильчанка войдёт в состав сборной.