Свердловчанка Евгения Захарова завоевала золото на XXIX Всемирной зимней универсиаде
Уроженка Новоуральска Евгения Захарова завоевала золотую медаль в копилку сборной России. Девушка стала первой в шорт-треке на дистанции в 3000 метров.
Второе место в конькобежном спорте заняла команда Японии, третье – у Казахстана.
Накануне в спринтерских гонках представительница Свердловской области Ирина Казакевич заняла второе место, а Тамара Воронина показала третий результат.
В мужской гонке все первые места достались команде России. Первое место у Эдуарда Латыпова, второе – у Дмитрия Иванова, третье завоевал Никита Поршнев.
Команда женской сборной России по хоккею с мячом вышла в финал турнира, где они сразятся с командой Швеции.
Представитель уральского региона заняли призовые места в парном и мужском одиночном катании. Фигурист из Первоуральска Александр Коровин в паре с Алисой Ефимовой занял второе место. Первое место у российского дуэта Анастасии Полуяновой и Дмитрия Сапота.
В короткой программе у мужчин лидером стал спортсмен из Екатеринбурга Максим Ковтун, третье место завоевал представил российской сборной Андрей Лазукин, сообщает «Областная газета».