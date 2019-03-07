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Свердловчанка Евгения Захарова завоевала золото на XXIX Всемирной зимней универсиаде
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Свердловчанка Евгения Захарова завоевала золото на XXIX Всемирной зимней универсиаде

Сегодня, 09:35СпортФото: Медиаслужба СБР
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