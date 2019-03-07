Свердловчанка Евгения Захарова завоевала золото на XXIX Всемирной зимней универсиаде

Второе место в конькобежном спорте заняла команда Японии, третье – у Казахстана.

Накануне в спринтерских гонках представительница Свердловской области Ирина Казакевич заняла второе место, а Тамара Воронина показала третий результат.

В мужской гонке все первые места достались команде России. Первое место у Эдуарда Латыпова, второе – у Дмитрия Иванова, третье завоевал Никита Поршнев.

Команда женской сборной России по хоккею с мячом вышла в финал турнира, где они сразятся с командой Швеции.

Представитель уральского региона заняли призовые места в парном и мужском одиночном катании. Фигурист из Первоуральска Александр Коровин в паре с Алисой Ефимовой занял второе место. Первое место у российского дуэта Анастасии Полуяновой и Дмитрия Сапота.