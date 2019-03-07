«Урал» обыграл «Спартак» в матче Кубка России в Екатеринбурге

Уральцы выиграли у москвичей со счетом 1:0, таким образом, команда «Спартак» покинула розыгрыш Кубка России.

Эрик Бикфалви сумел забить гол на 34-минуте матча. Мяч влетел в ворота, отрикошетив от Дениса Глушакова.