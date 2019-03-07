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«Урал» обыграл «Спартак» в матче Кубка России в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Урал» обыграл «Спартак» в матче Кубка России в Екатеринбурге

Вчера, 22:57СпортФото: Спартак Москва/vk.com/kingsofmoscow
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