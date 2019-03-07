«Урал» обыграл «Спартак» в матче Кубка России в Екатеринбурге
Вчера, 22:57СпортФото: Спартак Москва/vk.com/kingsofmoscow
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Екатеринбурге 7 марта прошел матч 1/4 финала Кубка России, в котором «Спартак» проиграл «Уралу» со счетом 1:0.
Сюжеты: Екатеринбург
Уральцы выиграли у москвичей со счетом 1:0, таким образом, команда «Спартак» покинула розыгрыш Кубка России.
Эрик Бикфалви сумел забить гол на 34-минуте матча. Мяч влетел в ворота, отрикошетив от Дениса Глушакова.
Победителя матча теперь ждет игра в полуфинале с тульским «Арсеналом».
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей