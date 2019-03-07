Вице-губернатор Свердловской области назначен ответственным за Универсиаду-2023
Сегодня, 12:34СпортФото: Информационный портал Свердловской области
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Евгений Куйвашев назначил ответственного за проведение летней Универсиады в 2023 году. Им стал первый замглавы Свердловской области Алексей Орлов.
Сюжеты: Екатеринбург
Глава региона поручил приложить все усилия, чтобы сделать Универсиаду-2023 выдающимся событием, напомнив, что для этого сначала нужно победить в конкурсе.
Заявочная книга должна быть подготовлена на самом высоком уровне. Подготовку надо увязать с празднованием 300-летия Екатеринбурга, заявил губернатор на заседании правительства Среднего Урала.
По мнению Евгения Куйвашева, важно учесть в книге строительство новых сооружений для универсиады, подготовку мест для проживания, транспортные маршруты, деятельность волонтеров, а также безопасность и другие моменты, сообщает департамент информполитики Свердловской области.
Напомним, в июле 2019 года Международная федерация студенческого спорта примет решение о том, где будут проходить соревнования.
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