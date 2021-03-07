Чеченский кикбоксер пнул лежачего соперника на турнире в Екатеринбурге

6 марта в столице Урала прошел турнир по кикбоксингу Fair Fight. Соревнование стало 14-м по счету. Центральным из 12 поединков стал бой за чемпионский титул между бывшим чемпионом Александром Скворцовым и уральским кикбоксером Мамукой Усубяном. Поединок завершился победой последнего.