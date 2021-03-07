Чеченский кикбоксер пнул лежачего соперника на турнире в Екатеринбурге

6 марта в столице Урала прошел турнир по кикбоксингу Fair Fight. Соревнование стало 14-м по счету. Центральным из 12 поединков стал бой за чемпионский титул между бывшим чемпионом Александром Скворцовым и уральским кикбоксером Мамукой Усубяном. Поединок завершился победой последнего.
Спортсмен из Грозного Арби Эмиев одержал победу нокаутом. Однако продемонстрировал неспортивное поведение, пнув пытавшегося подняться соперника. Тренер сделал ему замечание. За такой проступок кикбоксеру грозит дисквалификация.
Напомним, 6 марта в Лас-Вегасе, на поединке за титул чемпиона UFC, уральский боец Петр Ян лишился победы из-за запрещенного удара. Он ударил коленом соперника Аладжамейна Стерлинга. судья, посмотрев повтор эпизода, дисквалифицировал Петра Яна.