Титула чемпиона UFC лишился уральский боец Петр Ян

Титула чемпиона UFC лишился уральский боец Петр Ян

Сегодня, 11:00СпортФото: Группа бойцовского клуба "Архангел Михаил" во "Вконтакте"
Петр Ян лишился титула чемпиона UFC из-за запрещенного удара. Это произошло во время поединка с американцем Аладжамейном Стерлингом.

Поединок проходил 6 марта в Лас-Вегасе. Боец свердловского клуба нанес удар коленом в голову соперника во время четвертого раунда. Американец не стал продолжать поединок, а судья, посмотрев повтор эпизода, дисквалифицировал Петра Яна, пишет Ура.ру.

Уральский боец завоевал титул чемпиона UFC в июле 2020 года. Ему подарили автомобиль Mercedes.

Напомним, перед поединком за титул оба бойца были направлены на карантин. На карантине Ян и его команда провели несколько дней, также, как и американский боец со своей.

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Екатеринбург
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