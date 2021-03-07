Титула чемпиона UFC лишился уральский боец Петр Ян

Поединок проходил 6 марта в Лас-Вегасе. Боец свердловского клуба нанес удар коленом в голову соперника во время четвертого раунда. Американец не стал продолжать поединок, а судья, посмотрев повтор эпизода, дисквалифицировал Петра Яна, пишет Ура.ру.
Уральский боец завоевал титул чемпиона UFC в июле 2020 года. Ему подарили автомобиль Mercedes.
Напомним, перед поединком за титул оба бойца были направлены на карантин. На карантине Ян и его команда провели несколько дней, также, как и американский боец со своей.