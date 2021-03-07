«Уралочка-НТМК» «всухую» проиграла последнюю игру этапа чемпионата России

Матч прошел в Нижнем Тагиле. Первая партия стартовала удачно для «Уралочки». Они забили гостям уже на первой минуте. Однако, даже не теряя напора и победного настроя, коллективу не удалось одержать победу, сообщает пресс-служба клуба «Уралочка-НТМК».