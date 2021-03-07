«Уралочка-НТМК» «всухую» проиграла последнюю игру этапа чемпионата России

«Уралочка-НТМК» «всухую» проиграла последнюю игру этапа чемпионата России

Сегодня, 15:36СпортФото: пресс-служба клуба «Уралочка-НТМК»
«Уралочка-НТМК» со счетом 0:3 проиграла красноярскому «Енисею» в последней втрече предварительного этапа чемпионата России женской лиги по волейболу.

Матч прошел в Нижнем Тагиле. Первая партия стартовала удачно для «Уралочки». Они забили гостям уже на первой минуте. Однако, даже не теряя напора и победного настроя, коллективу не удалось одержать победу, сообщает пресс-служба клуба «Уралочка-НТМК».

По итогам трех партий уральские волейболистки проиграли 0:3. В первой партии они уступили со счетом 20:25, во второй — 19:25, в третьей — 25:27.

Фото:пресс-служба клуба «Уралочка-НТМК»

Напомним в январе 2021 года юношеская сборная среди девушек по волейболу заняла второе место на первенстве России. Первое места заняла сборная Челябинской области, а «бронзу» получила сборная Тюменской области.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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