Десятилетние хоккеисты «Спутника» из Нижнего Тагила победили «Оренбургскую весну»

В рамках турнира хоккеисты ДЮСШ «Спутник» провели пять игр, в четырех из которых одержали победу. Со счетом 5:3 в нашу пользу завершился матч с командой «Юлаевец» из Уфы. Игра против хозяев турнира также обернулась для тагильчан победой, со счетом 5:1 была повержена ХК «Оренбуржье».

Во второй день турнира юные воспитанники тагильской школы хоккея уступили «Юрмате» в серии послематчевых бросков - со счетом 4:5 «Спутник» проиграл салаватовцам. На следующем матче удача снова оказалась на нашей стороне, под натиском тагильских хоккеистов «пали» и челябинские «Белые медведи» - 6:3. В последний день соревнований юные спутниковцы разгромили команду ДЮСШ «Первомайские львы» - 6:1. из города Коркино. Всего тагильская команда набрала 14 очков. Лучшим защитником турнира «Оренбурская весна» стал воспитанник ДЮСШ «Спутник» Михаил Дъяченко.

Виктор Русаков, тренер юных хоккеистов (2004 года рождения) ДЮСШ по хоккею «Спутник»:

Хотелось бы отметить игру нашего вратаря Игоря Лоськова, который нас выручил по буллитам, также отметить игру капитана команды Насретдинова Макара, он забил семь голов - больше всех в команде. А вообще, большое спасибо всем ребятам, они сыграли самоотверженно.