Тагильские гребцы отправились на отборочные соревнования на Евро и Олимпиаду
7 апреля 2016, 08:30СпортТимофей Данилов
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Гребцы-слаломисты спортивной школы «Уралец» накануне уехали на международные соревнования в Липтовский Микулаш.
Сюжеты: Нижний Тагил
22-24 апреля в Словакии пройдут международные соревнования Липтовский слалом-2016. Это второй отборочный этап в сборную России для участия в Чемпионате Европы и Олимпийских играх.
Отбор пройдет среди первой шестерки российского рейтинга за 2015 год. От Нижнего Тагила в отборе на Евро примут участие две байдарки-одиночки – Никита Губенко и Евгений Доронин, и каноэ-двойка – Ларионов-Кузнецов. Сам Чемпионат Европы пройдет в Словакии с 13 по 15 мая.
Стоит напомнить, что Михаил Кузнецов и Дмитрий Ларионов – призеры Олимпиады в Пекине, которая проходила в 2008 году. Кроме того, тагильские гребцы уже получили квоту на Олимпиаду-2016. Она пройдет летом в Рио-де-Жанейро.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей