Тагильские гребцы отправились на отборочные соревнования на Евро и Олимпиаду

22-24 апреля в Словакии пройдут международные соревнования Липтовский слалом-2016. Это второй отборочный этап в сборную России для участия в Чемпионате Европы и Олимпийских играх.

Отбор пройдет среди первой шестерки российского рейтинга за 2015 год. От Нижнего Тагила в отборе на Евро примут участие две байдарки-одиночки – Никита Губенко и Евгений Доронин, и каноэ-двойка – Ларионов-Кузнецов. Сам Чемпионат Европы пройдет в Словакии с 13 по 15 мая.

Стоит напомнить, что Михаил Кузнецов и Дмитрий Ларионов – призеры Олимпиады в Пекине, которая проходила в 2008 году. Кроме того, тагильские гребцы уже получили квоту на Олимпиаду-2016. Она пройдет летом в Рио-де-Жанейро.