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Тагильские гребцы отправились на отборочные соревнования на Евро и Олимпиаду
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильские гребцы отправились на отборочные соревнования на Евро и Олимпиаду

7 апреля 2016, 08:30СпортТимофей Данилов
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