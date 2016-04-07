Уже завтра в Нижнем Тагиле состоится финал второго сезона Любительского мини-футбольного чемпионата (ФОТО)

О финалистах журналистам TagilCity.ru рассказал один из организаторов матча – Евгений Бунчеев – номинант на премию «Человек года-2016».

Hard Team – это победители первого чемпионата. Команда состоит из друзей. Ребята вместе учились в школе, кто-то из них занимался в секции на «Юности». Nebarca – это тоже команда друзей, любителей. В команде ди-джеи, работающие люди. Со спортом обе команды связывает в основном то, что они решили принять участие в Любительском мини-футбольном чемпионате.

Всего в чемпионате приняло участие 14 команд. Было сформировано две группы. Каждая из команд финалистов встретилась с шестью соперниками. Лидеры обоих групп завтра встретятся между собой в финальном матче для того, чтобы побороться за звание чемпионов.

Мы выражаем большую благодарность спонсорам и партнерам чемпионата за поддержку и активное участие добавил Евгений Бунчеев в разговоре с журналистом TagilCity.ru.

Вход на матч для болельщиков - свободный. TagilCity.ru предлагает ознакомиться со схемой проезда к спортивному залу, где будет проходить игра.

Фото с сайта: www.tagilfootball.ru