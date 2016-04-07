Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Уже завтра в Нижнем Тагиле состоится финал второго сезона Любительского мини-футбольного чемпионата (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Уже завтра в Нижнем Тагиле состоится финал второго сезона Любительского мини-футбольного чемпионата (ФОТО)

7 апреля 2016, 11:20СпортПавел Щербина
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»