Тагильский штангист Егор Климонов взял «золото» на Кубке России

25-летний представитель Нижнего Тагила выступал в весовой категории до 94 кг, в сумме на состязании ему удалось набрать 366 кг.

В рывке он успешно зафиксировал штангу весом в 165 кг. В толчке справился с 201-килограммовым снарядом.

Во втором упражнении Егор Климонов сделал всего один подход, но этого хватило для победы. Ближайший соперник показал результат на 2 килограмма меньше, передаёт издание «Тагильский рабочий».