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Уроженец Нижнего Тагила вывел ХК «СКА-Нева» в финал Кубка Петрова
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Уроженец Нижнего Тагила вывел ХК «СКА-Нева» в финал Кубка Петрова

7 апреля, 11:30Спорт
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