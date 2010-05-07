Нижний Тагил принимает всероссииские соревнования по скалолазанию

В споре за 16 комплектов наград в скорости и трудности примут участие свыше 400 спортсменов от 10 до 19 лет из 25 регионов страны. Повышенный интерес к турниру добавляет то, что для многих участников именно тагильский результат станет ключевым при отборе в молодежную сборную России для поездки на сентябрьское первенство мира в Эдинбург. Как пишет ntagil.org, соревнования продлятся до 10 мая.