Нижний Тагил принимает всероссииские соревнования по скалолазанию
7 мая 2010, 16:41СпортArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сегодня в г. Нижний Тагил стартуют всероссийские юношеские соревнования по скалолазанию «Приз Черепановых».
В споре за 16 комплектов наград в скорости и трудности примут участие свыше 400 спортсменов от 10 до 19 лет из 25 регионов страны. Повышенный интерес к турниру добавляет то, что для многих участников именно тагильский результат станет ключевым при отборе в молодежную сборную России для поездки на сентябрьское первенство мира в Эдинбург. Как пишет ntagil.org, соревнования продлятся до 10 мая.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей