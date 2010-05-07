Перед каждым матчем Чемпионата России по футболу теперь будут исполнять национальный гимн
7 мая 2010, 15:53СпортArtem
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Такое решение приняли на заседании исполкома РФС.
Правило распространяется на турниры премьер-лиги, 1-го и 2-го дивизионов, молодёжного первенства и розыгрыша Кубка страны. Ранее все игры Чемпионата предваряло исполнение футбольного марша, который был написан в 1938 году. Однако в прошлом году произошёл конфликт. Как пишет ИТАР-ТАСС, Российское авторское общество потребовало от РФС отчислений от суммы, полученной от продажи билетов на матчи.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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