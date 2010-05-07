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Перед каждым матчем Чемпионата России по футболу теперь будут исполнять национальный гимн
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Перед каждым матчем Чемпионата России по футболу теперь будут исполнять национальный гимн

7 мая 2010, 15:53СпортArtem
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