В Свердловской области выберут лучшие детские спортшколы
7 мая 2010, 16:18СпортArtem
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Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт подписал приказ о проведении первого регионального этапа Всероссийского смотра-конкурса детских спортивных учреждений на лучшую постановку работы по подготовке спортивного резерва в 2009 году.
Как пишет «АПИ», целью конкурса является определение лучших ДЮСШ и СДЮСШОР Свердловской области с перспективой дальнейшего участия во втором этапе смотра-конкурса. Прием документов от участников будет проходить до 24 мая. Итоги конкурса будут подведены в конце мая.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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