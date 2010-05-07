В Свердловской области выберут лучшие детские спортшколы

Как пишет «АПИ», целью конкурса является определение лучших ДЮСШ и СДЮСШОР Свердловской области с перспективой дальнейшего участия во втором этапе смотра-конкурса. Прием документов от участников будет проходить до 24 мая. Итоги конкурса будут подведены в конце мая.