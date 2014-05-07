Первый этап велогонки «Малахит» пройдет 18 мая. Тагильчане, успевайте регистрироваться!

Уже 18 мая состоится первый этап Кубка по кросс-кантри «Мала-хит». Это увлекательная гонка – крутые подъемы, головокружительные спуски, динамичные повороты, сопровождающиеся морем драйва. Участники уже с нетерпением ожидают старта – кто-то даже приобрел новую форму.

Регистрация продлится до 17 мая 22:00. В заявке необходимо указать ФИО, дату рождению, города, а также категории. А их, отметим, несколько:

1 категория: «элита» 18-35 лет

2 категория: «любители» 18-35 лет

3 категория: «юниоры» 14-17 лет

4 категория: «девушки» 18-35 лет

5 категория: «ветераны» 35 и старше

6 категория: «дети» 10-14 лет.

Добавим, что самые юные участники младше 14 лет допускаются до гонки только с письменного разрешения родителей. Остальные подробности мероприятия в группе «Вконтакте». Кстати, после заключительного этапа среди участников будет разыгран велосипед от спонсора велопробега магазина «Спортик».

Организаторы не сомневаются в успехе предстоящего мероприятия, более того, они приглашают всех желающих тагильчан:

Не надо бояться участвовать в мероприятиях такого рода! Ведь только на этих соревнованиях вы сможете испытать себя на 100%!