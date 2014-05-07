Первый этап велогонки «Малахит» пройдет 18 мая. Тагильчане, успевайте регистрироваться!
Наступил летний сезон, и это значит, что открывается череда соревнований в любимом тагильчанами велоспорте. Соревнования «Малахит» уже стали традиционными, ежегодно они собирают огромное количество велосипедистов от мала до велика, профессионалов и любителей.
Уже 18 мая состоится первый этап Кубка по кросс-кантри «Мала-хит». Это увлекательная гонка – крутые подъемы, головокружительные спуски, динамичные повороты, сопровождающиеся морем драйва. Участники уже с нетерпением ожидают старта – кто-то даже приобрел новую форму.
Регистрация продлится до 17 мая 22:00. В заявке необходимо указать ФИО, дату рождению, города, а также категории. А их, отметим, несколько:
- 1 категория: «элита» 18-35 лет
- 2 категория: «любители» 18-35 лет
- 3 категория: «юниоры» 14-17 лет
- 4 категория: «девушки» 18-35 лет
- 5 категория: «ветераны» 35 и старше
- 6 категория: «дети» 10-14 лет.
Добавим, что самые юные участники младше 14 лет допускаются до гонки только с письменного разрешения родителей. Остальные подробности мероприятия в группе «Вконтакте». Кстати, после заключительного этапа среди участников будет разыгран велосипед от спонсора велопробега магазина «Спортик».
Организаторы не сомневаются в успехе предстоящего мероприятия, более того, они приглашают всех желающих тагильчан:
Не надо бояться участвовать в мероприятиях такого рода! Ведь только на этих соревнованиях вы сможете испытать себя на 100%!
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