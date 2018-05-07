Тагильчанин взял золото в областном чемпионате по тяжелой атлетике
7 мая, 18:00Спорт
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Тагильский тяжелоатлет Егор Микрюков завоевал золото в областном чемпионате.
Сюжеты: Нижний Тагил
Тагильчанин Егор Микрюков взял золото в областном чемпионате по тяжелой атлетике. Он же поднялся на высшую ступеньку пьедестала в Турнире памяти Р. Х. Шагапова. Спортсмен выступал под руководством тренера М. А. Цепкова в весовой категории 85 кг.
Теперь Егора Микрюкова можно будет увидеть в составе сборной Свердловской области на Чемпионате УрФО, который пройдет с 7 по 10 июня в Лангепасе, сообщает пресс-служба СК «Спутник».
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