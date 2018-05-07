Тагильчанин взял золото в областном чемпионате по тяжелой атлетике

Тагильчанин Егор Микрюков взял золото в областном чемпионате по тяжелой атлетике. Он же поднялся на высшую ступеньку пьедестала в Турнире памяти Р. Х. Шагапова. Спортсмен выступал под руководством тренера М. А. Цепкова в весовой категории 85 кг.