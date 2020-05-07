Шлеменко считает, что интересным возможный поединок Тайсона против Емельяненко
Сегодня, 23:35СпортФото: pxhere.com
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Александр Шлеменко поделился мнением о возможном поединке американского боксера Майка Тайсона против Сергея Харитонова или Александра Емельяненко.
Как сообщает «Советский спорт», российский боец ММА подобный бой может вызвать интерес у болельщиков и способен создать интригу о победителе.
Шлеменко также отметил, что несмотря на свой возраст (53 года) Тайсон остается опасным соперником.
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