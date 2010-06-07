Кузнецову и Ларионову из г. Нижний Тагил не удастся блеснуть на Чемпионате Европы гребному слалому

Из-за сильного увеличение потока реки и чрезвычайной загрузки дамбы в Австрии, организаторы не в состоянии продолжать удерживать уровень воды в гребном канале, который гарантировал бы справедливые условия для всех спортсменов. По этой причине приняли решение отменить Чемпионат Европы по гребному слалому2010 г. Между тем, по результатам квалификационных стартов, которые всё же успели состояться, тагильчане прошли в полуфинал от российской команды.