Победителем Универсиады Нижнего Тагила стал НТИ (ф) УрФУ

При этом многие тренеры института приписывают важную роль в одержании победы в соревнованиях руководителю спортивного направления отдела внеучебной работы НТИ (ф) УрФУ Сергею Вдовину, работающему первый год. Сам Сергей Анатольевич, опытный спортсмен и тренер, видит в успехе заслугу всех сотрудников и студентов, причастных к спортивной работе.

У нас очень сильный костяк спортсменов. Кроме того, наш институт на Универсиаде представляли студенты, занимающие первые места на общероссийских соревнованиях. Например, пловчиха Дарья Деева будет участвовать в Олимпийских играх 2012 года. А самбистка и дзюдоистка Алия Кульмаметова в этом году выиграла Чемпионат и первенство по борьбе самбо Азиатской части России комментирует победу Сергей Вдовин.

Так, студенты филиала УрФУ выиграли в мужском волейболе, футболе и баскетболе, плавании, шашкам и шахматам Универсиады. Социально-Педагогическая академия победили в лыжных гонках, двух видах легкой атлетики, настольном теннисе, а также женском волейболе и баскетболе.