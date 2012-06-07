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Победителем Универсиады Нижнего Тагила стал НТИ (ф) УрФУ
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Победителем Универсиады Нижнего Тагила стал НТИ (ф) УрФУ

7 июня 2012, 23:25СпортВалерия Лошкарева
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