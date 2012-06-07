Победителем Универсиады Нижнего Тагила стал НТИ (ф) УрФУ
Впервые за пять лет победу удалось одержать студентам Нижнетагильского Технологического института. До этого сильнее оказывались будущие педагоги, студенты НТГСПА.
При этом многие тренеры института приписывают важную роль в одержании победы в соревнованиях руководителю спортивного направления отдела внеучебной работы НТИ (ф) УрФУ Сергею Вдовину, работающему первый год. Сам Сергей Анатольевич, опытный спортсмен и тренер, видит в успехе заслугу всех сотрудников и студентов, причастных к спортивной работе.
У нас очень сильный костяк спортсменов. Кроме того, наш институт на Универсиаде представляли студенты, занимающие первые места на общероссийских соревнованиях. Например, пловчиха Дарья Деева будет участвовать в Олимпийских играх 2012 года. А самбистка и дзюдоистка Алия Кульмаметова в этом году выиграла Чемпионат и первенство по борьбе самбо Азиатской части России комментирует победу Сергей Вдовин.
Так, студенты филиала УрФУ выиграли в мужском волейболе, футболе и баскетболе, плавании, шашкам и шахматам Универсиады. Социально-Педагогическая академия победили в лыжных гонках, двух видах легкой атлетики, настольном теннисе, а также женском волейболе и баскетболе.
© Валерия Лошкарева, TagilCity.ru