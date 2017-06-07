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Каток нижнетагильской ДЮСШ «Юность» получил Гран-при «Лучший открытый каток» по результатам онлайн-голосования
Сюжеты:
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Каток нижнетагильской ДЮСШ «Юность» получил Гран-при «Лучший открытый каток» по результатам онлайн-голосования

7 июня 2017, 15:25Спорт
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