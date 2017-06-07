Каток нижнетагильской ДЮСШ «Юность» получил Гран-при «Лучший открытый каток» по результатам онлайн-голосования

Я очень рад, что в очередной раз премия находит достойных победителей, что она развивается, как живой организм, и с каждым годом вызывает все больший ажиотаж. Даже наш сервер в последние несколько дней не справлялся с объемом голосов. Поздравляю победителей премии и желаю всем Вам удачи. У всех нас есть мечты - так пусть они сбываются!.