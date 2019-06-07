В Нижнем Тагиле стартовал II Евроазиатский чемпионат по снайпингу

В церемонии открытия приняли участие мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, генеральный директор ФКП «НТИИМ» Николай Смирнов, председатель ассоциации «РосСнайпинг» Сергей Мазуркевич и председатель отделения ДОСААФ в регионе Аркадий Воробкало.

Обратившись с напутственным словом к участникам, Леонид Рапопорт подчеркнул, что чемпионат играет важную роль в патриотическом воспитании молодежи. Он выразил надежду, что соревнования по стрельбе из снайперского ружья войдут во Всероссийский реестр видов спорта.

Мэр Нижнего Тагила отметил, что на полигоне Старатель организована отличная инфраструктура, которая поможет участникам в полной мере продемонстрировать свое мастерство и потенциал.