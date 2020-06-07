В Екатеринбурге планируется в начале сентября провести Кубок Ельцина по волейболу

Так, турнир может состояться с 3 по 6 сентября.

Генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко отметил, что в планах игра сборной России с несколькими клубами.

По его словам, таким образом, год турнира не будет утрачен и появится соревновательный смысл в тренировках.