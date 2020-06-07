В Екатеринбурге планируется в начале сентября провести Кубок Ельцина по волейболу
Сегодня, 17:37СпортФото: pixabay.com
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Всероссийская федерация волейбола предварительно согласовала даты, когда будет проведен Кубок Ельцина в Екатеринбурге, сообщает «Областная газета».
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Так, турнир может состояться с 3 по 6 сентября.
Генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко отметил, что в планах игра сборной России с несколькими клубами.
По его словам, таким образом, год турнира не будет утрачен и появится соревновательный смысл в тренировках.
Ранее стало известно, что две волейболистки «Уралочки» получили вызовы в сборную России. На тренировочные сборы будут направлены нападающая Ксения Парубец и либеро Дарья Пилипенко.
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