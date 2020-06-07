В Свердловской области волейболистки из «Уралочки» получили вызов в сборную России
Сегодня, 14:15СпортФото: pixabay.com
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Две волейболистки Ксения Парубец и Дарья Пилипенко свердловского клуба «Уралочка» получили вызов на тренировочный сбор национальной команды, сообщают «Вечерние ведомости».
Нападающая Ксения Парубец и либеро Дарья Пилипенко в конце июня отправятся в Анапу для прохождения медицинского обследования, после чего девушки приступят к тренировочной деятельности в составе сборной команды.
Всероссийской федерацией волейбола (ВФВ) была выбрана дата проведения Кубка Ельцина в Екатеринбурге в начале сентября.
Генсекретарь ВФВ Александр Еременко уточнил, что планируется провести Кубок Ельцина так, чтобы сборная сыграла с несколькими клубами для того, чтобы не терять год на сам турнир. Также выбранный формат проведения, по мнению Еременко, поможет придать соревновательный смысл тренировкам.
Ранее стало известно, что воспитанника школы олимпийского резерва «Аист» Дмитрия Гельвига приняли в состав сборной России.
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