В Свердловской области волейболистки из «Уралочки» получили вызов в сборную России

Нападающая Ксения Парубец и либеро Дарья Пилипенко в конце июня отправятся в Анапу для прохождения медицинского обследования, после чего девушки приступят к тренировочной деятельности в составе сборной команды.

Генсекретарь ВФВ Александр Еременко уточнил, что планируется провести Кубок Ельцина так, чтобы сборная сыграла с несколькими клубами для того, чтобы не терять год на сам турнир. Также выбранный формат проведения, по мнению Еременко, поможет придать соревновательный смысл тренировкам.