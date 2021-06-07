Губернатор Свердловской области наградил первого за 10 лет чемпиона мира по дзюдо

Губернатор Свердловской области наградил первого за 10 лет чемпиона мира по дзюдо
Губернатор Свердловской области наградил первого за 10 лет чемпиона мира по дзюдо
Сегодня, 11:27СпортФото: Photobank Ura Media / РИА «Восток-Медиа»
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил медаль двадцатитрёхлетнему Яго Абуладзе, победившему в чемпионате мира по дзюдо в категории до 60 кг впервые за десять лет.

Глава Свердловской области приехал в столицу Венгрии, Будапешт, где проходил Чемпионат мира. Именно там он и наградил молодого дзюдоиста, который принёс России призовое место.

В социальной сети Instagram Евгений Куйвашев написал, что вручить золотую медаль победителю для него — большая честь, и он сделал это с чувством немалой гордости, а также выразил поддержку остальным российским спортсменам, которые под государственным флагом пока не выступают.

Яго Абуладзе является также чемпионом среди юниоров 2015 года, победителем и призёром кубка Европы.

Помимо прочего Куйвашев заявил, что дзюдо войдёт в программу Универсиады-2023, которая будет проходить в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Это спортивное мероприятие будет включать в себя соревнования по восемнадцати видам спорта.

Это будет тридцать вторая летняя Универсиада по счёту. В данный момент идёт строительство деревни Универсиады.

Свердловская областьспортЕвгений КуйвашевЧемпионат мирадзюдо
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