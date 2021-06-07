Губернатор Свердловской области наградил первого за 10 лет чемпиона мира по дзюдо

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил медаль двадцатитрёхлетнему Яго Абуладзе, победившему в чемпионате мира по дзюдо в категории до 60 кг впервые за десять лет.

Глава Свердловской области приехал в столицу Венгрии, Будапешт, где проходил Чемпионат мира. Именно там он и наградил молодого дзюдоиста, который принёс России призовое место. В социальной сети Instagram Евгений Куйвашев написал, что вручить золотую медаль победителю для него — большая честь, и он сделал это с чувством немалой гордости, а также выразил поддержку остальным российским спортсменам, которые под государственным флагом пока не выступают. Яго Абуладзе является также чемпионом среди юниоров 2015 года, победителем и призёром кубка Европы. Помимо прочего Куйвашев заявил, что дзюдо войдёт в программу Универсиады-2023, которая будет проходить в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Это спортивное мероприятие будет включать в себя соревнования по восемнадцати видам спорта. Это будет тридцать вторая летняя Универсиада по счёту. В данный момент идёт строительство деревни Универсиады.

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