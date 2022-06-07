Роман Широков заявил, что «Спартак» сам виноват в регулярных победах «Зенита»

По мнению Широкова, разница заключается в том, что в питерском клубе на порядок лучше организована административная работа. Также Роман отметил, что руководству красно-белых негоже пенять на судейство, поскольку даже в случае прибавления отобранных по мнению Леонида Федуна 13 очков «Спартак» все равно финишировал бы четвертым, а это не его уровень. Добавим, что в прошедшем сезоне команда Паоло Ваноли впервые за 19 лет выиграла Кубок России, но при этом заняла лишь десятое место в национальном первенстве. В середине июля «Спартак» и «Зенит» встретятся в матче за Суперкубок России. точные дата и место проведения мероприятия пока не определены, сообщает «Советский спорт», ссылаясь на «Чемпионат».