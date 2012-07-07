Удачный старт нижнетагильской сборной в турнире по русской лапте

Как сообщили ИИ «NewsProm.Ru» в отделе по связям с общественностью АУ «ЮграМегаСпорт», сборные-участницы были поделены на две подгруппы.

В подгруппе «А» выступали Воронежский государственный архитектурно-строительный университет (ВГАСУ), Алтайский государственный аграрный университет (АГАУ), Ярославский государственный университет (ЯГУ), Нижнетагильская социально-педагогическая академия (НСПА) и хозяева турнира — Сургутский государственный университет (СГУ).

В подгруппе «В» отношения выясняли Башкирский государственный педагогический университет имени Акмуллы (БГПУ), Сибирский государственный университет физической культуры (СибГУФК), Сибирский федеральный университет (СФУ) и Педагогический институт Южного федерального университета (ПИ ЮФУ).

Спортсмены из ВГАСУ одержали уверенную победу над командой ЯГУ, считающейся одним из фаворитов соревнований — 57:27. Старт турнира ярославская команда провела неудачно — дебютном матче она уступила лидеру соревнований — команде СПА из Нижнего Тагила — 10:42.

Нижнетагильские «академики» — очень опытная команда. Поэтому вполне предсказуемой была победа над «сырой» во всех смыслах сборной СурГУ. Сургутские лаптисты проиграли с разгромным счетом 9:66. Югорская сборная училась играть в эту древнюю, исконно русскую игру по ходу матча, благо, было, у кого учиться. Кстати, первую встречу сургутяне провели с более солидным счетом — 18:33. Провести девять результативных атак им позволили соперники из АГАУ.

В подгруппе «В» прошли два матча. На первом поле состоялось сибирское «дерби» — омский СибГУФК против красноярского СФУ, в котором с двойным перевесом победу одержали «физкультурники» — 41:20.