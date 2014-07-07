Тагильские велосипедисты возглавили пьедестал на Первенстве Свердловской области

Гонка-критериум – это групповая (кольцевая) гонка, как правило, по улицам города.

По итогам заезда в общем зачете по итогом трех туров чемпионом Первенства Свердловской области по велоспорту в гонке-критериум стал Денис Денисов, 12-летний тагильский спортсмен. 3 место заняла 13-летняя Ева Михеева. Оба спортсмена занимаются в ДЮСШ №4.