Тагильские велосипедисты возглавили пьедестал на Первенстве Свердловской области
7 июля 2014, 16:40Спорт
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В минувшую пятницу в городе Верхняя Пышма проходило ответственное для свердловских атлетов соревнование – 3-й тур Первенство области по велоспорту в гонке-критериум.
Гонка-критериум – это групповая (кольцевая) гонка, как правило, по улицам города.
По итогам заезда в общем зачете по итогом трех туров чемпионом Первенства Свердловской области по велоспорту в гонке-критериум стал Денис Денисов, 12-летний тагильский спортсмен. 3 место заняла 13-летняя Ева Михеева. Оба спортсмена занимаются в ДЮСШ №4.
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