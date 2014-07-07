В Нижнем Тагиле готовятся встречать футбольный клуб «Урал» (ФОТО)

Долго время тагильчане сомневались в слухах о проведении домашних игр «Урала» на площадке Нижнего Тагила, сомневались в этом и местные СМИ. Однако в настоящее время на стадионе спортивного комплекса «Спутник», отвечающего современным требованиям, проходят ремонтные работы.

Один из жителей города Александр Третьяков в группе «Типичный тагильчанин» разместил фотографии хода ремонтного процесса. Кроме того, он сообщил, что вчера уже разобрали все старые деревянные трибуны, причем заменяют обе трибуны одновременно. В ближайшие дни будут установлены пластиковые сиденья, по периметру повесят камеры и будет произведён монтаж огромного экрана. Также должны будут за воротами установить раскладывающиеся трибуны.