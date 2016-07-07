420 тысяч евро штрафа на двоих могут получить игроки сборной России Кокорин и Мамаев (ВИДЕО)

27-летний полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и 25-летний нападающий «Зенита» Александр Кокорин оказались главными действующими лицами в одной истории, обсуждаемой сейчас на всех уровнях.

В интернете пользователем соцсети выложено видео, где футболисты отдыхали в одном из клубов Монте-Карло. Это происходило 5 июля, спустя некоторое время после «вылета» сборной России с Евро-2016.

На записи видно: играет гимн России, под него выносятся ящики с шампанским с зажженным фейерверком, футболисты в это время, сидя на диване, курят кальян. Также СМИ сообщали, что спортсмены заказали 500 бутылок шампанского общей стоимостью 250 тыс. евро и угощали им всех присутствующих. Футболисты эту информацию опровергают. В данное время они оба закрыли доступ к своим аккаунтам в соцсетях.

Видео: канал «Чемпионат»

Развлечение футболистов вызвало реакцию болельщиков и футбольной общественности. Прореагировали на ситуацию и в Кремле. Комментируя данную ситуацию, Дмитрий Песков, пресс-секретарь Президента России, назвал поведение спортсменов «тщеславным безобразием». Известный спортсмен и ныне депутат Госдумы Николай Валуев сказал о том, что ему было бы радостнее услышать гимн России не в ночном клубе после такого проигрыша сборной, а в финале чемпионата Европы.

Такое поведение игроков сборной является недопустимым и наносит удар по репутации и клубов, и российского футбола, считают генеральные директора клубов, где тренируются спортсмены.

Мамаев и Кокорин не исключают возможности обжаловать финансовые санкции, так как формально все происходило во время отпуска. Такое развитие событий допускает в своем комментарии и председатель Палаты по разрешению споров РФС Константин Ляхов.

В настоящее время футболисты официально переведены во вторые составы клубов. РФС выступил с предложением отстранить данных игроков от участия в сборной для назидания другим.

К слову, в интернете создана петиция, которая призывает расформировать существующую российскую сборную и создать новую команду, с другим составом. Петицию уже подписали более 80 тысяч человек.

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