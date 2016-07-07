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420 тысяч евро штрафа на двоих могут получить игроки сборной России Кокорин и Мамаев (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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420 тысяч евро штрафа на двоих могут получить игроки сборной России Кокорин и Мамаев (ВИДЕО)

7 июля 2016, 13:25Спорт
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