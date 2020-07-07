Червиченко: гендиректора «Спартака» Цорна нужно было уволить давно
За четыре тура до конца чемпионата красно-белые занимают лишь седьмое место в турнирной таблице.
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в интервью «Советскому спорту» заявил, что Томас Цорн должен покинуть пост генерального директора московского клуба, поскольку не справляется со своими обязанностями.
«Я вообще не понимаю, чем Цорн изначально заслужил такую должность в таком клубе, – заявил Червиченко. – Он, что, взял какую-то команду из низов таблицы и вывел ее в призеры? Или поднял кого-то из низшей лиги в высшую и там громко о себе заявил?
Да нет же, этот человек взялся из ниоткуда, ничем себя до «Спартака» не проявил. Так какого результата от него можно было ждать?
Говорят о его родственных связях с кем-то из руководителей нашего футбола? Но этот факт не нашел своего официального подтверждения.
Зато есть другие факты: при Цорне «Спартак» больше всех потратил на трансферы, более 40 миллионов евро, и это без учета агентских и прочих выплат. 20 миллионов заплачено за Гуса Тила, 13 – за Алекса Крала, в районе 5 миллионов обошелся Соболев. Да они втроем должны играть на уровне «Зенита»! А что мы видим? Команда рискует опуститься нижнюю половину таблицы. Разве это не повод указать человеку на дверь?»