Червиченко‌: ‌гендиректора‌ ‌«Спартака»‌ ‌Цорна‌ ‌нужно‌ ‌было‌ ‌уволить давно

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в интервью «Советскому спорту» заявил, что Томас Цорн должен покинуть пост генерального директора московского клуба, поскольку не справляется со своими обязанностями.

«Я вообще не понимаю, чем Цорн изначально заслужил такую должность в таком клубе, – заявил Червиченко. – Он, что, взял какую-то команду из низов таблицы и вывел ее в призеры? Или поднял кого-то из низшей лиги в высшую и там громко о себе заявил?

Да нет же, этот человек взялся из ниоткуда, ничем себя до «Спартака» не проявил. Так какого результата от него можно было ждать?

Говорят о его родственных связях с кем-то из руководителей нашего футбола? Но этот факт не нашел своего официального подтверждения.