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«Готов к труду и обороне» - уже завтра! А тагильчанам понравилась идея состязания
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Готов к труду и обороне» - уже завтра! А тагильчанам понравилась идея состязания

7 августа 2014, 12:00Спорт
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