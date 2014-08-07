«Готов к труду и обороне» - уже завтра! А тагильчанам понравилась идея состязания

Напомним, в комплекс норм ГТО входит семь упражнений: бег на 100 м, бег на длинные дистанции (500 м, 1000 м), прыжок в длину с места, метание гранаты, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, подъем туловища из положения «лежа на спине», стрельба из пневматической винтовки.

Мероприятие состоится 8 августа с 16.00 часов на стадионе спортивной школы «Юность». Приглашаются все желающие!

Добавим, что пользователи TagilCity.ru весьма радушно восприняли эту новость. Мало того, что она собрала множество «лайков», тагильчане считают идею замечательной. «А почему бы и не взять из прошлого хорошее? Оно ведь было, и немало!».