Первый чемпионат России по пауэрлифтингу (спорт ЛИН) прошёл в Нижнем Тагиле

7 августа в Нижнем Тагиле прошёл первый в России чемпионат и первенство страны по пауэрлифтингу (спорт ЛИН). В соревнованиях приняли участие 45 спортсменов с интеллектуальными нарушениями, приехавшие со всей страны. Нижний Тагил на чемпионате представляли четыре атлета. «Тагил-ТВ» сообщает, что спортсмены не просто соревновались друг с другом. Поскольку чемпионат впервые проводится в России, то каждый поднятый вес являлся новым рекордом.