Реконструкция стадиона «Калининец» в Екатеринбурге обойдется в 128,5 млн рублей

Мэрия Екатеринбурга ищет подрядчика, который закончит реконструкцию стадиона «Калининец».
Власти города планируют выделить для этой цели 128,5 млн рублей.
На официальном сайте государственных закупок мэрия Екатеринбурга опубликовала запрос на предложения от возможных подрядчиков.
В документах аукциона сказано, что победитель должен будет довести до конца работы по реконструкции легкоатлетического поля: обустроить разуклонки из щебня на беговых дорожках, сделать покрытия, установить лотки и пескоуловители, смонтировать судейский павильон, технологическое оборудование секторов, судейское оборудование для бега, обустроить наружные сети канализации, установить лини связи и электросети.
Результаты конкурса станут известны 14 августа 2018 года, подрядчик должен будет выполнить работы в срок до 14 декабря 2018 года.
В мэрии Екатеринбурга сообщили, что к Дню города на территории спортивного комплекса будет работать три новых корта: два теннисных и один хоккейный.
До этого хоккейный корт находился под открытым небом, теперь он будет закрытым.