Реконструкция стадиона «Калининец» в Екатеринбурге обойдется в 128,5 млн рублей

Власти города планируют выделить для этой цели 128,5 млн рублей.

На официальном сайте государственных закупок мэрия Екатеринбурга опубликовала запрос на предложения от возможных подрядчиков.

В документах аукциона сказано, что победитель должен будет довести до конца работы по реконструкции легкоатлетического поля: обустроить разуклонки из щебня на беговых дорожках, сделать покрытия, установить лотки и пескоуловители, смонтировать судейский павильон, технологическое оборудование секторов, судейское оборудование для бега, обустроить наружные сети канализации, установить лини связи и электросети.

Результаты конкурса станут известны 14 августа 2018 года, подрядчик должен будет выполнить работы в срок до 14 декабря 2018 года.

В мэрии Екатеринбурга сообщили, что к Дню города на территории спортивного комплекса будет работать три новых корта: два теннисных и один хоккейный.