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Реконструкция стадиона «Калининец» в Екатеринбурге обойдется в 128,5 млн рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Реконструкция стадиона «Калининец» в Екатеринбурге обойдется в 128,5 млн рублей

Сегодня, 11:40Спорт
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