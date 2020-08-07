«Аталанта» предложила «Шахтеру» 12 млн евро за полузащитника Соломона

Отмечается, руководство итальянского клуба предложило за 21-летнего израильтянина 12 миллионов евро, однако получило отказ, так как «горняки» рассчитывают получить за молодого игрока большую сумму.

Соломон выступает за «Шахтер» с зимы 2019 года, подписав контракт на пять лет. За донецкий клуб он провел 43 матча, в которых забил семь мячей и сделал шесть результативных передач.