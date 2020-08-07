В Нижнем Тагиле пройдет чемпионат Свердловской области по парусному спорту
Сегодня, 12:52СпортФото: 2ГИС
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В эти выходные 8 августа в Нижнем Тагиле пройдет открытие чемпионата Свердловской области по парусному спорту в классе яхт Laser SB20 «Кубок Уральских озер», сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
Мероприятие начнется в 10.00 на лодочной станции МАСОУ «Спартак».
На церемонии открытия будет присутствовать мэр города Владислав Пинаев.
Чемпионат проводится уже в шестой раз в регионе. В нем планируют принять участие около 45 человек, а в каждой команде будет по три человека. В Нижнем Тагиле мероприятие пройдет во второй раз.
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